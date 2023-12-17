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الاحتلال يزعم اكتشاف نفق في قطاع غزة

12/17/2023 3:14:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اكتشف ما وصفها بشبكة أنفاق عملاقة في قطاع غزة.


وحسب بيان جيش الاحتلال، فإن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى 4 كيلومترات من منطقة جباليا، ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر ايرز بيت حانون شمالا.


وقال جيش الاحتلال إن وحدة "ياهلوم" الخاصة بقوات المشاة والهندسة في فرقة غزة العسكرية نفذت عمليات استكشافية مكنتها من اكتشاف نحو 4 كيلومترات من مسار النفق بعمق 50 مترا.


ونشر الاحتلال صورا لوزير الدفاع يوآف غالانت وهو يتفقد النفق الذي تم الكشف عنه برفقة قادة عسكريين.

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