سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال
التاريخ
12/17/2023 3:14:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "مجاهدونا قصفوا آليات وجنود العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل بمحيط المطاحن جنوب دير البلح".
وذكرت السرايا أنهم رصدوا "طائرات العدو تقوم بإجلاء عدد من قتلاه ومصابيه بعد استهدافهم".
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