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الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن تشرين الثاني

12/17/2023 3:14:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لشهر تشرين الثاني والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.


وأنهى المجلس المسح الميداني لـنحو 23079 منزلا و218 مؤسسة محلية في كل من محافظة المفرق والكرك/وغور الصافي، والطفيلة، وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل لوصول لأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات مجتمعية تأهيلية دامجة وشاملة وعالية الجودة في تلك المناطق.


وأنهى المجلس توفير متطلبات إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من جمعية أبناء الطفيلة، وجمعية رعاية الطفل الخيرية.

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