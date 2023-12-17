الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن تشرين الثاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لشهر تشرين الثاني والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.
وأنهى المجلس المسح الميداني لـنحو 23079 منزلا و218 مؤسسة محلية في كل من محافظة المفرق والكرك/وغور الصافي، والطفيلة، وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل لوصول لأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات مجتمعية تأهيلية دامجة وشاملة وعالية الجودة في تلك المناطق.
وأنهى المجلس توفير متطلبات إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من جمعية أبناء الطفيلة، وجمعية رعاية الطفل الخيرية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN17122023000208011052ID1107611412
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.