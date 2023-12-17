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الأمم المتحدة: الحوامل والمرضعات بغزة يواجهن خطر الموت

12/17/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 45 ألف امرأة حامل و68 ألف مرضعة في قطاع غزة، يواجهن خطر فقر الدم والنزيف والموت.


وقال الصندوق، في تدوية على حسابه في منصة "إكس" إن الحوامل والمرضعات في غزة يواجهن "نقصا حاداً في الغذاء".


وأضاف "أن نقص الغذاء الحاد في غزة يعرض الحوامل والمرضعات لخطر الإصابة بفقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وحتى الموت".


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