الأمم المتحدة: الحوامل والمرضعات بغزة يواجهن خطر الموت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 45 ألف امرأة حامل و68 ألف مرضعة في قطاع غزة، يواجهن خطر فقر الدم والنزيف والموت.
وقال الصندوق، في تدوية على حسابه في منصة "إكس" إن الحوامل والمرضعات في غزة يواجهن "نقصا حاداً في الغذاء".
وأضاف "أن نقص الغذاء الحاد في غزة يعرض الحوامل والمرضعات لخطر الإصابة بفقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وحتى الموت".
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