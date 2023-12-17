لجنة الإعلام النيابية تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب اليوم الأحد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاطلاع على التغطية الاعلامية والصحفية التي يقدمها التلفزيون الاردني لجمهوره داخل الأردن وخارجه تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .
وأكد رئيس اللجنة الدكتور إسماعيل المشاقبة، أهمية الدور الذي تؤديه الشاشة الوطنية الأولى في نشر الثقافة والمعرفة بين أطياف الشعب الأردني، الى جانب تسويق الأعمال الدرامية مشيرا إلى أن هذا الصرح من المؤسسات الرائدة على مستوى الوطن لإسهامها في إيصال صوت المواطن وتجسيدها لتاريخ الوطن ومستقبله.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN17122023000208011052ID1107611409
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.