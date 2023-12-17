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لجنة الإعلام النيابية تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

12/17/2023 3:14:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب اليوم الأحد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاطلاع على التغطية الاعلامية والصحفية التي يقدمها التلفزيون الاردني لجمهوره داخل الأردن وخارجه تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .
وأكد رئيس اللجنة الدكتور إسماعيل المشاقبة، أهمية الدور الذي تؤديه الشاشة الوطنية الأولى في نشر الثقافة والمعرفة بين أطياف الشعب الأردني، الى جانب تسويق الأعمال الدرامية مشيرا إلى أن هذا الصرح من المؤسسات الرائدة على مستوى الوطن لإسهامها في إيصال صوت المواطن وتجسيدها لتاريخ الوطن ومستقبله.

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