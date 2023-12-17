مجلس الحرب الاسرائيلي يبحث منحى جديد لصفقة تبادل اسرى مع المقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 العبرية، إن مجلس الحرب سيبحث في اجتماعه الليلة منحى جديد لصفقة تبادل اسرى جديدة.
وأشارت الإذاعة إلى أن قتل الجيش 3 من الرهائن في حي الشجاعية بغزة ترك تداعيات كبيرة على دائرة صنع القرار الإسرائيلية.
وقال عضو مجلس الحرب بيني غانتس إنه تحدث مع عائلات الأسرى عن احتمالات التوصل لاتفاق، قائلا إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع الثمن وإنما تكمن المشكلة في القدرة على التوصل إلى اتفاق.
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