مجلس الحرب الاسرائيلي يبحث منحى جديد لصفقة تبادل اسرى مع المقاومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 العبرية، إن مجلس الحرب سيبحث في اجتماعه الليلة منحى جديد لصفقة تبادل اسرى جديدة.



وأشارت الإذاعة إلى أن قتل الجيش 3 من الرهائن في حي الشجاعية بغزة ترك تداعيات كبيرة على دائرة صنع القرار الإسرائيلية.



وقال عضو مجلس الحرب بيني غانتس إنه تحدث مع عائلات الأسرى عن احتمالات التوصل لاتفاق، قائلا إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع الثمن وإنما تكمن المشكلة في القدرة على التوصل إلى اتفاق.

