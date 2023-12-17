القبض على مطلوب بـ 4 ملايين دينار بعمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا من إلقاء القبض على شخص مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار منذ مدّة وبحقه 84 طلباً في العاصمة ،وذلك بعد جمع المعلومات وتحديد مكان وجوده.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ مجموع المبالغ المالية المطلوب بها تزيد عن ال 4 ملايين دينار وسيصار إلى إحالته لمصادر طلباته .
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