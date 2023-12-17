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بيان صادر عن دولة قطر

12/17/2023 3:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت الدوحة، مساء اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنتها قطر بداية الشهر الحالي.
وسيتم بموجب المبادرة علاج 1500 من المصابين والجرحى الفلسطينيين من غزة في المستشفيات القطرية، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذين فقدوا والديهم في القطاع.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قبل قليل عن وصول مجموعة جديدة من الأشقاء المصابين من غزة إلى الدوحة على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية وبرفقة طاقم طبي ونائب رئيس لجنة إعمار غزة السفير خالد الحردان.

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