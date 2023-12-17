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مستجدات صفقة تبادل اسرى جديدة بين المقاومة والاحتلال

12/17/2023 3:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية قولها إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) و"إسرائيل" منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.


ووفقا للمصادر فإن حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووقف الطيران كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض، وتراجع قوات الاحتلال لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة.


وبينت أن حماس حدد قائمة الأسرى الإسرائيليين ولا يفرض عليها قوائم، ووافقت إسرائيل على مطالب حماس، ولكنها تطالب بجدول زمني للإفراج عن الأسرى وقائمة بأسمائهم ترفض التراجع إلى بعض الخطوط على الأرض.


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