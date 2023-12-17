الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا
التاريخ
12/17/2023 3:14:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد اكثر من 30 فلسطينيا، وبات 100 آخرون بعداد المفقودين تحت الأنقاض جراء مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال عائلتي البرش وعلوان، خلال قصف الاحتلال لمنطقة جباليا، شمال قطاع غزة.
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