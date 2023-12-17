أكثر من 60 شهيدا في قصف للاحتلال على غزة

أكثر من 60 شهيدا في قصف للاحتلال على غزة
التاريخ
12/17/2023 3:14:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى 12 شهيدا من عائلتي راضي والشوا بقصف على ساحة الشوا المكتظة بالسكان بحي التفاح في قطاع غزة.
وذكر أن أكثر من 54 شهيدا وصلوا مستشفى الشفاء بعد قصف مناطق الصبرة والشيخ رضوان والرمال.
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