سلفيت: الضابطة الجمركية تضبط 6 أطنان نفايات قادمة من المستعمرات

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأحد، شاحنة محملة بـ 6 أطنان نفايات قادمة من إحدى المستعمرات لطمرها في أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، وتعتبر نفايات خطرة على البيئة الفلسطينية.
وأضاف جهاز الضابطة في بيان له، أنه وباستدعاء جهة الاختصاص في سلطة جودة أقرت إرجاع المضبوطات إلى مصدرها واستكمال الإجراءات القانونية أصولًا.
وأهأب الجهاز بالمواطنين بعدم تداول بضائع المستعمرات وتقديم أي خدمة للمستعمرات؛ لما يشكله من خرق للقانون ويعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.
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