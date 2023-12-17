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سلفيت: الضابطة الجمركية تضبط 6 أطنان نفايات قادمة من المستعمرات

12/17/2023 3:13:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأحد، شاحنة محملة بـ 6 أطنان نفايات قادمة من إحدى المستعمرات لطمرها في أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، وتعتبر نفايات خطرة على البيئة الفلسطينية.

وأضاف جهاز الضابطة في بيان له، أنه وباستدعاء جهة الاختصاص في سلطة جودة أقرت إرجاع المضبوطات إلى مصدرها واستكمال الإجراءات القانونية أصولًا.

وأهأب الجهاز بالمواطنين بعدم تداول بضائع المستعمرات وتقديم أي خدمة للمستعمرات؛ لما يشكله من خرق للقانون ويعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.

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