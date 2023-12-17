بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تطالب بحماية دولية للمدنيين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، استهداف الجيش الإسرائيلي للكنائس والمؤسسات الدينية في قطاع غزة.
وأكدت البطريركية في بيان لها، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي ادى إلى استشهاد سيدة وابنتها في كنيسة "العائلة المقدسة"، التابعة لبطريركية اللاتين، وإصابة سبعة آخرين يوم أمس خلال محاولتهم مساعدة غيرهم داخل أسوار الدير، يُعتبر عملاً إجراميا بشعاً يستهدف المدنيين الأبرياء.
ولفتت إلى أن القصف والقنص العشوائي داخل وفي محيط الملاجىء التي تحتضن المدنيين الأبرياء، أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء في قطاع غزة منذ بداية العدوان.
وطالبت بطريركية الروم بوقف إسرائيل عن استهداف الأماكن المحمية بموجب القوانين والمواثيق الدولية في وقت الحروب، بما في ذلك دور العبادة كالكنائس والمساجد، والمستشفيات، وغيرها من الأماكن التي تُعتبر ملاجئاً للمدنيين.
وتابع البيان: "تعكس هذه المطالب التزام البطريركية بحقوق الإنسان وتحث المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوقف مأساة القتل العشوائي من خلال القصف والقنص، وحماية الأبرياء في ظل هذه الظروف المأساوية."
وشددت البطريركية على أنها ستستمر بالقيام بدورها الإنساني والأخلاقي بإيواء جميع المدنيين في كنائسها والمؤسسات التابعة لها في غزة، رغم الضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، من اجل تفريغها من المواطنين، لافتة إلى أن رسالة المسيح للإنسانية هي رسالة حب وسلام، والبطريركية لن تتخلى عن هذه الرسالة المقدسة مهما كلّف الأمر.
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