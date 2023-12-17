بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تطالب بحماية دولية للمدنيين في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، استهداف الجيش الإسرائيلي للكنائس والمؤسسات الدينية في قطاع غزة.

وأكدت البطريركية في بيان لها، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي ادى إلى استشهاد سيدة وابنتها في كنيسة "العائلة المقدسة"، التابعة لبطريركية اللاتين، وإصابة سبعة آخرين يوم أمس خلال محاولتهم مساعدة غيرهم داخل أسوار الدير، يُعتبر عملاً إجراميا بشعاً يستهدف المدنيين الأبرياء.

ولفتت إلى أن القصف والقنص العشوائي داخل وفي محيط الملاجىء التي تحتضن المدنيين الأبرياء، أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء في قطاع غزة منذ بداية العدوان.

وطالبت بطريركية الروم بوقف إسرائيل عن استهداف الأماكن المحمية بموجب القوانين والمواثيق الدولية في وقت الحروب، بما في ذلك دور العبادة كالكنائس والمساجد، والمستشفيات، وغيرها من الأماكن التي تُعتبر ملاجئاً للمدنيين.

وتابع البيان: "تعكس هذه المطالب التزام البطريركية بحقوق الإنسان وتحث المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوقف مأساة القتل العشوائي من خلال القصف والقنص، وحماية الأبرياء في ظل هذه الظروف المأساوية."

وشددت البطريركية على أنها ستستمر بالقيام بدورها الإنساني والأخلاقي بإيواء جميع المدنيين في كنائسها والمؤسسات التابعة لها في غزة، رغم الضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، من اجل تفريغها من المواطنين، لافتة إلى أن رسالة المسيح للإنسانية هي رسالة حب وسلام، والبطريركية لن تتخلى عن هذه الرسالة المقدسة مهما كلّف الأمر.