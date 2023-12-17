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فتى بريطاني يعود إلى بلده بعد 6 سنوات من فقدانه في فرنسا

12/17/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد أخيرا أليكس باتي إلى المملكة المتحدة، بعد ستة أعوام من اختفائه أثناء إجازة كان يقوم بها مع أمه وجده في إسبانيا، بحسب ما علمته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وعاد الشاب /17 عاما/، الذي كان يبلغ من العمر 11 عاما عندما اختفى، من فرنسا بينما يستعد المحققون لعقد مؤتمر صحفي في مقر شرطة مانشستر الكبرى.

وعثر عليه الطالب فابيان أكسيديني بينما كان يسير بمفرده بالقرب من مدينة تولوز بجنوب فرنسا، في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء.

وكانت جدته والوصية القانونية عليه، سوزان كاروانا، قالت في وقت سابق إنها "لا تطيق الانتظار" لرؤيته لدى عودته.

وأضافت كاروانا، التي تنحدر من بلدة أولدهام في مانشستر الكبرى: "لا أستطيع أن أعبر عن مدى ارتياحي وسعادتي بسبب العثور على أليكس آمنا وبصحة جيدة".

فيما قال أكسيديني إن باتي أخبره بأنه كان يقوم بنزهة في الجبال القريبة منذ أكثر من أربعة أيام، في محاولة للعودة إلى إنجلترا.

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