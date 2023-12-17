أورد البعض الاسم إلى ناقة الخليفة عمر بن الخطاب

ارتبط هذا الجامع بأساطير عدة منها قصة الناقة المحملة التي وهبت لأهالي طرابلس الغرب من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي وهو رابع الخلفاء الفاطميين في إفريقيا «تونس حالياً» وأول الخلفاء الفاطميين في مصر. والإمام الرابع عشر من أئمة الإسماعيلية حكم من 953 حتى 975. وأرسل أكفأ قواده وهو جوهر الصقلي للاستيلاء على مصر من العباسيين فدخلها..

وأسس مدينة القاهرة بالقرب من الفسطاط، والتي تعتبر أول عاصمة للعرب. ويرد البعض اسم الجامع إلى ناقة الخليفة عمر بن الخطاب، 634ـ644 التي رفضت النهوض من المكان الذي أقيم فيه المسجد، وسند البعض الآخر أصل الجامع إلى القائد عمرو بن العاص الذي افتتح عام 643 بمدينة طرابلس، فلكي يشتري السكان العفو أهدوه ناقة محملة بالنقود استخدمها الفاتح، لا من أجل نفسه بل لكي يبني أول مسجد في المدينة.

وفي رواية الرحالة التيجاني الذي مرّ بطرابلس عام 1307، ينسب المبنى الذي كان يُسمّى آنذاك باسم الجامع الأعظم، إلى الأسرة الفاطمية وتذكر 913 و 916 لبناء مئذنة على يدي الوالي خليل بن اسحق الذي توفي عام 933. ودمر المبنى جزئياً عند قصف المدينة من قبل الإسبان عام 1510 ورمم في سنة 1610 من قبل الوالي التركي، صفر داي، حسبما تُشير لوحة رخامية ..

وُجِدَت به، وتربط بين الجامع والجامع الأعظم. وجامع الناقة متّسع على أعمدةٍ مرتفعةٍ، وسقفه حديث التّجديد وبه منار متّسع مرتفع قائم على الأرض على أعمدةٍ مستديرةٍ، وابتداءً من منتصفها تُعتبر سداسيّة. وكان بناؤه في العام المُكمل للمائة الثالثة على يد خليل بن اسحق.

جامع عتيق

ويشير المؤرخون إلى أن جامع الناقة من أقدم واعتق المساجد، وكان يسمى بمسجد العشرة، ووجد في فترة مبكرة من عمر الإسلام أي ما هو قبل العصر العبيدي الفاطمي، غير أنه لا يوجد ما يؤيد انتماءه للمرحلة الفاطمية من ناحية مميزات الطرز المعمارية الفاطمية، فبروز صحنه لا يمثّل ميزة، لأنه معروف في العمارة الإسلامية الأولى كالقيروان والجامع الأموي وقرطبة وسامراء ومسجد ابن طولون.

ويتصف الصحن بوضع غريب إذ يقع على جانب المسجد، ولم يكن فيه صحن خلفي يلي بيت الصلاة. والصحن من العناصر الأساسية بالمساجد العتيقة.

وبحسب بعض المصادر التاريخية فإن نظام الصحن تغيّر في العهد السلجوقي بإضافة الإيوان لأروقته، ومئذنة جامع الناقة الحالية مغربية الطراز، ومن نوع المآذن المقتبسة من القيروان المشيدة أوائل القرن الثاني عشر الهجري. ويشغل بيت الصلاة الجزء الشّمالي من مبنى الجامع وعبارة عن قاعة شبه مستطيلة..

وطول جدار القبلة نحو 39.25م، والجدار مقابل له 39.40م. أمّا الجدار الشمالي، فهو على نحو 19.25م. والجدار الجنوبي الغربي نحو 20.30م. وسمكُ الجدران 40 سم، وقاعة الصّلاة بها العديد من الأبواب والنوافذ المُوَزّعة على جدرانها، على ارتفاعاتٍ مختلفةٍ.

أروقة موازية

وهناك سبعة أروقة موازية لحائط القبلة ترتكز على 26 عموداً مختلفة الأشكال، بعضها يعود إلى العهد الرّوماني وقليل منها للعصر العثماني؛ ومصنوعة من الرخام والجرانيت وبعضها من الحجر. وتحمل الأعمدة عقوداً تستندُ عليها القباب التي تغطي القاعة، ويبلغ عددها 42 قبة، كلّ قبة ترتكز على أربعة أعمدة. والرّواق الشمالي الغربي غُطّيَ بقبوةٍ.