الفيفا يعلن تفاصيل كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2025،التي ستقام بمشاركة 32 فريقا من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الفيفا في بيان عبر موقعه الإلكتروني بعد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد في جدة، إلى أن النسخة الأولى ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 .

توزع بطاقات الفرق المشاركة في البطولة بواقع 12 ناديا من أوروبا و6 من أمريكا الجنوبية و4 لكل من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية إضافة إلى مقعد لقارة أوقيانوسيا ومقعد لفريق أمريكي سيحدده الاتحاد الدولي فيما بعد.

ونشر الفيفا قائمة 19 ناديا ضمنت المشاركة في النسخة الأولى من البطولة وهي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، الفائزان بدوري أبطال أفريقيا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وناديا الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني، الفائزان بدوري أبطال آسيا في العامين الماضيين.

كما تشارك أيضا أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي الفائزون بدوري أبطال أوروبا في 2021 و2022 و2023، وتأهلت أندية بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان الإيطالي، بورتو وبنفيكا من البرتغال بفضل نتائجها في المواسم الأخيرة بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ويتبقى للقارة الأوروبية ثلاثة مقاعد يحددها تصنيف الاتحاد الأوروبي لنتائج الأندية في مشاركاتها بالمسابقات الأوروبية.

وضمنت أندية مونتيري المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي وليون المكسيكي تمثيل قارة أمريكا الشمالية، ويتبقى مقعد أخير لبطل القارة في 2024، كما ضمنت أندية بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي من البرازيل تمثيل قارة أمريكا الجنوبية ويتبقى مقعد لبطل القارة في 2024 ومقعدان يحددهما التصنيف الدولي.

بينما ضمن فريق أوكلاند سيتي التيوزيلندي تمثيل قارة أوقيانوسيا لاحتكاره اللقب القاري في السنوات الأخيرة.

وأوضح فيفا في ختام بيانه أن كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستقام بنفس نظام مونديال قطر 2022 حيث توزع الفرق إلى 8 مجموعات ويتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني للدور الثاني، وتقام الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة حتى نهائي البطولة مع استثناء عدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز