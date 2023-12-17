أرسنال يعود للانتصارات ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً بثنائية في شباك برايتون

استعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واعتلى صدارة المسابقة مؤقتا.

وفاز أرسنال 2 / صفر على ضيفه برايتون، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح البرازيلي جابرييل جيسوس التسجيل للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الدقيقة 53، قبل أن يضيف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارة مباغتة صفر / 1 أمام مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية، إلى 39 نقطة، ليتقدم للصدارة بصورة مؤقتة.

ويتفوق أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أستون فيلا، وبفارق نقطتين أمام ليفربول، صاحب المركز الثالث الآن، الذي ربما يعود للقمة مجددا حال فوزه على غريمه التقليدي وضيفه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد برايتون، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، عند 26 نقطة في المركز التاسع.

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