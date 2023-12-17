أستون فيلا يفلت من فخ برينتفورد ويتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا



أفلت أستون فيلا من فخ مضيفه برينتفورد، وتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بعدما تغلب عليه 2 / 1 بصعوبة بالغة، اليوم الأحد، في المرحلة الـ17 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ويستهام يونايتد 3 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون،وأرسنال 2 / صفر على ضيفه برايتون.

وافتتح برينتفورد التسجيل عن طريق كين لويس بوتر في الدقيقة 45، قبل أن ينتفض أستون فيلا في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز أليكس مورينو هدف التعادل في الدقيقة 77، فيما تكفل أولي واتكينز بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85.

وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين، حيث تلقى بن ميي، لاعب برينتفورد بطاقة حمراء في الدقيقة 71، بينما تم طرد بوبكر كامارا، لاعب أستون فيلا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الـ12 في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم، إلى 38 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة أمام ليفربول، صاحب المركز الثالث، الذي ربما يعود للقمة حال فوزه على ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

كما يبتعد أستون فيلا بفارق نقطة وحيدة خلف أرسنال، الذي يتربع على الصدارة بصورة مؤقتة الآن.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي نال خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

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