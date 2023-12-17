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محمد المهيري ضمن «قادة المشجعين» لكأس آسيا بالدوحة

12/17/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك الإماراتي محمد المهيري، الأسبوع الماضي، ضمن اجتماع شبكة قادة المشجعين والذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد تلقيه دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة أمم آسيا 2024، بهدف إتاحة الفرصة أمام روابط المشجعين لمعرفة كل ما يتعلق باستعدادات قطر للبطولة. وتضمنت المشاركة زيارة أبرز المعالم والمرافق المتاحة للبطولة وتبادل المعلومات المتعلقة بالبطولة.

يذكر أن، الإماراتي محمد المهيري تواجد بمنافسات كأس العالم 2022، كما حضر منافسات كأس العرب والعديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد محمد المهيري، أن انضمامه إلى شبكة قادة المشجعين، جاء بترشيح رسمي من اتحاد الكرة الإماراتي، كونه أحد الشخصيات التي تلعب دوراً مؤثراً في عملية التشجيع والمؤازرة للأبيض في كل مبارياته، فضلاً عن شغفه بكرة القدم، واهتمامه بتأريخ وإحصائيات البطولات المهمة، موضحاً، حرصه المستمر على حضور أبرز الفعاليات الرياضية محلياً وخارجياً، بالإضافة إلى تأسيسه متحفاً رياضياً يضم مجموعة من أغلى المقتنيات التذكارية التي تخص بطولات كأس العالم.

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