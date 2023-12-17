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فيفا يعلن تفاصيل نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال السنوية للأندية

12/17/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نظام البطولة السنوية الجديدة للأندية، التي ستقام اعتبارا من العام المقبل 2024.

وأشار فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي إلى تسمية البطولة كأس فيفا إنتركونتينيتال للأندية، وستقام بمشاركة الأندية الفائزة بلقب دوري الأبطال في قارات العالم الست.

وأوضح الفيفا أن البطولة ستقام على مرحلتين الأولى بمباراة على ملعب الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا أو دوري أبطال أفريقيا بالتناوب ضد بطل قارة أوقيانوسيا.

وفي المسار الثاني يلعب بطل أمريكا الشمالية على ملعبه ضد بطل أمريكا الجنوبية وذلك بالتناوب سنويا.

وسيتحدد موعد هذه المباريات لاحقا بعد التنسيق مع الأندية والاتحادات القارية.

ويتأهل الفائزان من المسار الأول والثاني في مباراة فاصلة على ملعب محايد في 14 ديسمبر 2024.

وينتظر بطل أوروبا الفائز من كل هذه المواجهات في مباراة نهائية تقام على نفس الملعب المحايد في 18 ديسمبر 2024.

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