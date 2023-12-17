فيفا يعلن تفاصيل نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال السنوية للأندية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نظام البطولة السنوية الجديدة للأندية، التي ستقام اعتبارا من العام المقبل 2024.
وأشار فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي إلى تسمية البطولة كأس فيفا إنتركونتينيتال للأندية، وستقام بمشاركة الأندية الفائزة بلقب دوري الأبطال في قارات العالم الست.
وأوضح الفيفا أن البطولة ستقام على مرحلتين الأولى بمباراة على ملعب الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا أو دوري أبطال أفريقيا بالتناوب ضد بطل قارة أوقيانوسيا.
وفي المسار الثاني يلعب بطل أمريكا الشمالية على ملعبه ضد بطل أمريكا الجنوبية وذلك بالتناوب سنويا.
وسيتحدد موعد هذه المباريات لاحقا بعد التنسيق مع الأندية والاتحادات القارية.
ويتأهل الفائزان من المسار الأول والثاني في مباراة فاصلة على ملعب محايد في 14 ديسمبر 2024.
وينتظر بطل أوروبا الفائز من كل هذه المواجهات في مباراة نهائية تقام على نفس الملعب المحايد في 18 ديسمبر 2024.
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