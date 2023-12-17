انطلاقة قوية لمنافسات سن الفطامين بميدان الذيد للهجن

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أمس على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات سباق «سن الفطامين» لهجن أبناء القبائل بتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وتضمنت منافسات اليوم الأول إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لمسافة 1500 متر، بحضور جموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن، وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول «الظبي» لـ عبدالله سعيد راشد الشمطي، الشوط الثاني«غياث» لـعبدالله سلطان راشد الكتبي، الشــــــــوط الثالث الشاهينية لـمحمد سعيد محمد الكتبي، الشــــــــوط الرابع «مسامح» لـمحمد سيف عوض الكتبي، بزمن وقدره 1:41:63 دقيقة (أفضل توقيت) الشــــــــوط الخامس «الشاهينية» لـمحمد بطي سالم السويدي، الشــــــــوط السادس«شاهين» لـمحمد سعيد محمد الكتبي، الشــــــــوط السابع «مشكورة» لـمحمد حمد سهيل الشامسي

الشــــــــوط الثامن«الحذر» لـراشد حارب محمد الخاصوني، الشــــــــوط التاسع «الشاهينية» لـمحمد سعيد محمد الكتبي، الشــــــوط العاشر«شاهين» لـسعيد سلطان بن عسكور العليلي.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن والمنسق العام للسباق، أن منافسات سباق «سن الفطامين» جاء برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رعاه الله، من أجل الحفاظ على هذا الموروث المهم، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته، والمحافظة عليه وغرسه في نفوس الأجيال، ودعماً وتشجيعاً لملاك الهجن، واستمراراً لاهتمام سموه برياضة سباق الهجن، حيث إن هذا السباق يعتبر إضافة كبيرة للمهرجانات والسباقات السنوية التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وأوضح بن هويدن، أن منافسات «سباق سن الفطامين» سوف تستمر حتى نهاية شهر أغسطس 2024، حيث تقام المنافسات كل يوم أحد من كل أسبوع، بميدان الذيد لسباقات الهجن بمنافسات جديدة، ويتضمن كل سباق إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر، كما سوف تقام منافسات سباق سن الفطامين في ميدان الراشدية في منطقة البطائح في كل يوم سبت، وسيضمن السباق في ميدان الراشدية إقامة ستة أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1200 متر.

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