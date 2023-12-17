شرطة أبوظبي تحصد ذهب «ماراثون أدنوك أبوظبي»

حصدت شرطة أبوظبي الميدالية الذهبية في النسخة الخامسة من ماراثون «أدنوك أبوظبي 2023» التي أقيمت منافساتها أول من أمس على شارع كورنيش أبوظبي، وانتهت عند مجمع «أدنوك» قرب حديقة بينونة.





وحقق الإنجاز الرياضي سلطان الظنحاني وبطي النعيمي بالحصول على الميدالية الذهبية 42 كم تتابع، بعد مشاركة قوية والفوز بالمراكز الأولى في الماراثون العالمي الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية «أدنوك»، وشهد مشاركة 25 ألف عداء وعداءة في مختلف المسافات «الماراثون 42.195 كم، نصف الماراثون 10 كم، 5 كم، 2.5 كم».

من جانبه، ثمن العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الشرطية الرياضية، الإنجازات الريادية المتميزة التي يحققها منتسبو شرطة أبوظبي محلياً وإقليمياً ودولياً والتي تعزز من الصورة المشرقة والمضيئة لشرطة أبوظبي في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية.





وأوضح مدير مركز التربية الشرطية الرياضية، أن الإنجاز تحقق بدعم من القيادة الشرطية التي تحفز منتسبيها دائماً على التميز الرياضي انطلاقاً من اهتمامها بالنشاط الرياضي وتأكيد دوره وأهميته في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، وغرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة للإسهام في تحقيق القفزات التطويرية.



من جهتها، أشادت شرطة أبوظبي بالشراكة التنموية التي تجمع مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك والتي تميزت بمسار جديد سلط الضوء على أبرز معالم إمارة أبوظبي الحديثة والقديمة وجسدت الصورة الحضارية لمجتمع الإمارات بكل مكوناته، وترسيخ نهج الدولة في إقامة الملتقيات الهادفة والتجمعات الإيجابية لنشر السعادة والتسامح والتعايش بين الجميع على أرض «زايد الخير».

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