أحمد الشرقي يشهد دورة تخريج المدربين الدولية بنادي الفجيرة البحري

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، تخريج دورة المدربين الدولية، والتي استمرت لنحو أسبوعين ونظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأقيمت وفقاً للخطط الاستراتيجية الموضوعة من لجنة برنامج تطوير الشباب بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية والتي تترأسها الفجيرة ممثلة في أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري.
وتم منح علم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لأكاديمية تدريب الشباب بالفجيرة، بعد أن تم اعتمادها مركزاً عالمياً لتدريب برنامج تطوير الشباب، وانعقدت الدورة التدريبية تحت إشراف خبراء التدريب المعتمدين من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية برئاسة دينس داليون وكلير توي، بحضور 15 مرشحاً يمثلون 10 اتحادات وهيئات رياضية دولية.
وتناولت الدورة الجانب النظري وكذلك التطبيق العملي، والتي استفاد منها الدارسون وتم اختبارهم بنهاية الدورة التدريبية، حيث حصلوا على شهادات تخريج مدرب معتمد من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لتدريب وتأهيل المدربين، والذين بدورهم يقومون بتدريب الشباب والناشئين، كما تتيح الدورة للمدربين افتتاح أكاديميات تدريب ومراكز تدريب الشباب وفق برنامج تطوير الشباب التابع للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.
من جانبه، أشاد أحمد إبراهيم، بالحضور والتفاني في الدورة من قبل المنتسبين، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للاتحادات والهيئات الرياضية لافتتاح وإنشاء مراكز تدريب، كما قدّم شـكره للمحاضرين على مجهوداتهم الكبيرة من خلال الدورتين الأولى والثانية.
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