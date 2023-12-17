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أحمد الشرقي يشهد دورة تخريج المدربين الدولية بنادي الفجيرة البحري

12/17/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، تخريج دورة المدربين الدولية، والتي استمرت لنحو أسبوعين ونظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأقيمت وفقاً للخطط الاستراتيجية الموضوعة من لجنة برنامج تطوير الشباب بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية والتي تترأسها الفجيرة ممثلة في أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري.

وتم منح علم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لأكاديمية تدريب الشباب بالفجيرة، بعد أن تم اعتمادها مركزاً عالمياً لتدريب برنامج تطوير الشباب، وانعقدت الدورة التدريبية تحت إشراف خبراء التدريب المعتمدين من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية برئاسة دينس داليون وكلير توي، بحضور 15 مرشحاً يمثلون 10 اتحادات وهيئات رياضية دولية.

وتناولت الدورة الجانب النظري وكذلك التطبيق العملي، والتي استفاد منها الدارسون وتم اختبارهم بنهاية الدورة التدريبية، حيث حصلوا على شهادات تخريج مدرب معتمد من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لتدريب وتأهيل المدربين، والذين بدورهم يقومون بتدريب الشباب والناشئين، كما تتيح الدورة للمدربين افتتاح أكاديميات تدريب ومراكز تدريب الشباب وفق برنامج تطوير الشباب التابع للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

من جانبه، أشاد أحمد إبراهيم، بالحضور والتفاني في الدورة من قبل المنتسبين، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للاتحادات والهيئات الرياضية لافتتاح وإنشاء مراكز تدريب، كما قدّم شـكره للمحاضرين على مجهوداتهم الكبيرة من خلال الدورتين الأولى والثانية.

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