فيفا: تشيلي تنظم كأس العالم للشباب 2025ومونديال السيدات 2026 في بولندا

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2025 إلى تشيلي، في حين تستضيف بولندا مونديال الفتيات تحت 20 سنة عام 2026.

وذكر فيفا على موقعه الألكتروني الرسمي أنه منذ عام 1962، نظمت تشيلي فعاليات على أعلى المستويات، وكان آخرها كأس العالم تحت 17 سنة 2015.

وأضاف: "الخبرة التنظيمية للبلاد، إلى جانب شغف المشجعين التشيليين، ستوفر بيئة رائعة لنجوم الغد".

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا "بولندا بلد يتمتع بتقاليد كروية رائعة، وقد استضاف نسخة لا تُنسى من كأس العالم تحت 20 سنة 2019، والتي ترك فيها نجوم ناشئون مثل إيرلينج هالاند انطباعًا رائعًا، ستكون استضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 بمثابة علامة فارقة جديدة في تاريخ كرة القدم البولندية من شأنها أن تعزز كرة القدم النسائية في البلاد وفي جميع أنحاء العالم".

ووافق مجلس فيفا، خلال اجتماعه بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، على الإطار الإداري لنظام التعويضات التدريبية لكرة القدم للسيدات من أجل تشجيع تطوير اللاعبات الشابات وحماية استثمار أندية التدريب والمساهمة في التوازن التنافسي، واستدامة كرة القدم النسائية.

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