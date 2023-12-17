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شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة

12/17/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز شباب الأهلي صدارته للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، بالفوز على ضيفه النصر 3-1، بنتائج أشواط 25-11 و21-25 و26-25 و25-21، في «ديربي دبي» ضمن الجولة السادسة للمسابقة، ليرفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 6 انتصارات و17 نقطة، بينما تراجع النصر إلى المركز السابع بانتصارين و6 نقاط.

وحسم بني ياس مواجهته القوية مع ضيفه الوصل بالفوز 3-2، وبنتائج أشواط 21-25 و25-20 و22-25 و25-21 و15-13، ليحصل بني ياس على نقطتين، ويصعد إلى المركز الثاني، بينما يحصل الوصل على نقطة واحدة، ويتراجع إلى المركز الثالث، ويبلغ رصيد كل منهما 4 انتصارات و11 نقطة.

وفاز العين بالقمة الثالثة للجولة بالفوز على ضيفه الجزيرة 3-1، وبنتائج أشواط 28-26 و23-25 و25-15 و25-16، ليتقدم العين إلى المركز السادس بانتصارين و6 نقاط، ويتراجع الجزيرة إلى المركز الخامس بانتصارين و8 نقاط.

وصعد عجمان إلى المربع الذهبي لجدول الترتيب، بالفوز على مستضيفه حتا 3-2، وبنتائج أشواط 25-13 و25-18 و21-25 و20-25 و15-13، ليحصل على نقطتين، ويرفع رصيده إلى 3 انتصارات و8 نقاط، ويتقدم للمركز الرابع، بينما حصل حتا على نقطة واحدة، وبقي في المركز الثامن الأخير بانتصار وحيد و3 نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السابعة للدوري السبت المقبل، ويلتقي عجمان مع بني ياس، والجزيرة مع حتا، والوصل مع شباب الأهلي، والنصر مع العين.

مهرجان الصغار

ومن ناحية أخرى، أقيم مهرجان صغار الكرة الطائرة في صالة القطارة باستاد طحنون بن محمد، وبمشاركة أندية الجزيرة، بني ياس، الظفرة والعين، بحضور محمد عبدالله الظاهري رئيس لجنة تسيير الأعمال بشركة العين للألعاب الرياضية، وجرى في نهاية المهرجان، تكريم المشاركين من قبل إداري الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين، صالح السويدي، وإداري طائرة الصغار سامي الجنيبي.

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