كأس العالم للأندية في شكله الجديد ومعايير التأهل لنسخة 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأحد أن النسخة المعدلة لكأس العالم للأندية والتي ستنطلق في عام 2025 بمشاركة 32 فريقا ستقام في الفترة من منتصف يونيو

إلى منتصف يوليو.

وفيما يلي تفاصيل آلية عمل البطولة:

- ستستضيف الولايات المتحدة نسخة 2025 من البطولة الموسعة، والتي ستقام كل أربع سنوات بعد ذلك.

- البطولة، التي ستقام كل أربع سنوات، ستتكون من ثماني مجموعات تتألف كل مجموعة منها من أربعة فرق، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مراحل خروج المغلوب، بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات.

- سيتم إيقاف النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، وهي بطولة سنوية تضم سبعة فرق، بعد النسخة المقامة حاليا في السعودية.

- سيكون لأوروبا 12 فريقا في البطولة الجديدة، ولأمريكا الجنوبية ستة فرق، بينما سيكون لكل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية أربعة فرق. وسيحصل الأوقيانوس على مقعد واحد، في حين سيتم تخصيص المكان الأخير لفريق من البلد المضيف.



تصنيف الأندية ومنهجية التأهل

- سيتم تصنيف الأندية على أساس المعايير الرياضية على مدى أربعة مواسم خلال مشوار التأهل لكأس العالم للأندية.

- ستحصل الفرق على ثلاث نقاط عند الفوز، ونقطة واحدة عند التعادل، وثلاث نقاط عند التأهل إلى كل مرحلة من المسابقة القارية الأرفع.

- في أوروبا، سيتم استخدام نظام مُعامل الأندية الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تحصل الفرق على نقطتين للفوز، ونقطة واحدة للتعادل، وأربع نقاط للتأهل لدور المجموعات، وخمس نقاط للتأهل لدور 16 ونقطة واحدة للتأهل لكل دور من البطولة ذاتها بعد ذلك.

- سيكون أبطال القارات في الفترة من 2021 إلى 2024 مؤهلين للعب في كأس العالم للأندية بشكله الجديد، مما يعني أن تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي تأهلوا من أوروبا.

- الفرق الأوروبية الأخرى التي تتصدر قائمة المرشحين للتأهل بناء على نظام النقاط هي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا.

- من أمريكا الجنوبية، تأهلت فرق بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي من البرازيل كأبطال، في حين تأهل الهلال وأوراوا رد دياموندز أيضا عن آسيا.

- تأهل الأهلي والوداد بالمثل من أفريقيا بينما تأهل مونتيري وسياتل ساوندرز وكلوب ليون من أمريكا الشمالية. وضمن أوكلاند سيتي من الأوقيانوس التقدم مع عدم وجود أي فريق آخر في وضع يسمح له بتجاوز رصيده من النقاط.

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