مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي



تحدى مانشستر يونايتد الغيابات التي ضربت صفوفه وتعادل مع مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول بدون أهداف، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي كانت الأولى بين الفريقين منذ فوز ليفربول الكاسح 7 / صفر على يونايتد في مارس الماضي بملعب (آنفيلد) الذي استضاف لقاء اليوم، بعدما تبارى نجومهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت طوال الـ90 دقيقة، حاصة من جانب أصحاب الأرض، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وأنهى مانشستر يونايتد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ديوجو دالوت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.

وأصبح ليفربول، الذي عجز عن تحقيق الفوز في معقله للمرة الأولى في الموسم الحالي، في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف أرسنال (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي غاب عنه العديد من النجوم مثل برونو فيرنانديز وهاري ماجواير وكريستيان إريكسن، إلى 28 نقطة في المركز السابع.

ويأتي هذا التعادل، ليخفف نسبيا من حالة التخبط التي يعاني منها مانشستر يونايتد، الذي ودع مبكرا بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته الأسبوع الماضي.

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