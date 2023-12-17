إسرائيل تكتشف أكبر نفق لحماس قرب حدودها مع غزة

أعلنت القوات الإسرائيلية التي تخوض حرباً شرسة مع (حماس) أنها اكتشفت نفقاً كبيراً من الخرسانة والحديد، مُصمم لنقل سيارات المقاتلين من غزة إلى الحدود.

وتسعى إسرائيل لتدمير أو تعطيل ممرات ومخابئ تحت الأرض تمتد لمئات الكيلومترات، وذلك ضمن أهدافها في الهجوم الذي شنته بعد توغل مسلحين تابعين لحماس في بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن بين المواقع التي اجتاحتها حركة حماس في الهجوم كان معبر اريز الحدودي بين غزة وإسرائيل. وعلى بعد 100 متر فقط جنوبي نقطة التفتيش، عرض الجيش الإسرائيلي للصحفيين نقطة الخروج لما قال إنه مشروع رئيسي لحركة حماس.

وامتد النفق قطرياً إلى عمق 50 متراً مع وجود تجهيزات كهربائية به.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن إجمالي طول النفق يصل إلى أربعة كيلومترات وهو ما يكفي للوصول إلى شمال مدينة غزة التي تحولت إلى منطقة قتال مدمرة بعدما كانت حركة حماس تدير شؤونها.

وقال هاجاري إنه "أكبر نفق عثرنا عليه في غزة... كان يستهدف معبر (اريز)"، دون أن يحدد ما إذا كانت حركة حماس قد استخدمته في هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف "استُثمرت ملايين الدولارات في هذا النفق. واستغرق بناء هذا النفق سنوات... وكان بإمكان المركبات المرور عبره".

ولم ترد حركة حماس على طلب من رويترز للتعليق على الرواية الإسرائيلية.

ومعظم الأنفاق التي تكشف عنها الحركة الفلسطينية أو الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام بعد اكتشافها تتسم بأنها ضيقة ومنخفضة ومصممة بحيث يمر منها المسلحون فرادى سيرا على الأقدام. لكن النفق الذي عرضه هاجاري كان يضم أعمدة تنحدر عموديا إلى الأسفل، مما يشير كما قال إلى أنه كان جزءا من شبكة أوسع.

وتشكل الأنفاق تحديا للمهندسين الإسرائيليين الذين يشعرون بالقلق من أن الشبكات ربما تستخدم لإخفاء الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأدى ذلك إلى تباطؤ الهجوم الذي أثار قلق القوى العالمية بسبب الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وعرض هاجاري للصحفيين مقطعاً مصوراً لمحمد السنوار، القيادي في حركة حماس وشقيق زعيمها يحيى السنوار، وهو يجلس في مقعد الراكب في سيارة قال إنها كانت تسير داخل النفق.

وذكر موقع يديعوت أحرونوت الإخباري الإسرائيلي في 29 أكتوبر أن القوات قتلت عدة مسلحين هاجموا معبر اريز بعد وصولهم إلى المنطقة من خلال نفق. ولم يرد مكتب هاجاري على استفسار حول ما إذا كان ذلك يشير إلى النفق الذي عرضه للصحفيين.

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