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شقيق رهينة قتله جنود إسرائيليون يتّهم الجيش بالتخلي عنه وقتله

12/17/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتهم شقيق أحد الرهائن الثلاث الذين قتلهم جنود إسرائيليون عن طريق الخطأ في قطاع غزة، خلال مراسم جنازته الأحد الجيش الإسرائيلي "بالتخلي عنه وقتله".

وقال إيدو شمريز متوجّها إلى شقيقه ألون (26 عاما) خلال جنازته في كيبوتس شفاييم في شمال تل أبيب "إن الذين تخلوا عنك قتلوك بعد كل ما فعلته من صواب".

وقتل ألون الذي اختطف في 7 أكتوبر، برصاص جنود إسرائيليين مع رهينتين أخريين فيما كانوا يصرخون طلبا للمساعدة بالعبرية وأحدهم يلوح بعلم أبيض ومن دون قمصان خشية الاعتقاد أنهم مقاتلون من حماس.

ومنذ إعلان الجيش الإسرائيلي قتل الرهائن عن طريق الخطأ الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، تتزايد ضغوط أهالي الرهائن الذين يدعون إلى استئناف المفاوضات مع حماس.

وتظاهر مئات الأشخاص في تل أبيب مساء السبت قبل الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بعودة أقاربهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت "رغم كل الحزن العميق، أريد أن أوضح أمرا: الضغط العسكري ضروري لإعادة الرهائن وضمان النصر على أعدائنا".

من جهتها، قالت ديكلا والدة ألون خلال مراسم الجنازة "تمكّنت من الصمود 70 يوما في الجحيم. لحظة أخرى وكنت ستكون بين ذراعي".

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