دخول مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب

قال مسؤولون إنه تم فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة اليوم الأحد أمام شاحنات المساعدات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة تهدف إلى زيادة شحنات الغذاء والأدوية التي تصل إلى القطاع للمثلين.

وكان المعبر قد أغلق بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة

(حماس) ولم يكن يسمح بتسليم المساعدات سوى عبر معبر رفح على الحدود مع مصر والذي تقول إسرائيل إنه لا يمكنه إدخال سوى 100 شاحنة منه يوميا.

وقال مصدران في الهلال الأحمر المصري لرويترز إن الشاحنات بدأت الدخول اليوم الأحد عبر معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى غزة. وقال أحدهما إن عدد الشاحنات 79.

معبر كرم أبو سالم الذي يقع على الحدود بين مصر وإسرائيل وغزة يمثل إحدى نقاط العبور الرئيسية للبضائع المتجهة إلى قطاع غزة والمغادرة منه، إذ يسمح بعبور الشاحنات بصورة أسرع بكثير من معبر رفح المخصص للمسافرين بالأساس والذي يبعد بضعة كيلومترات.

ووافقت إسرائيل على دخول المساعدات الأسبوع الماضي.

وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي فرع للجيش ينسق المساعدات الإنسانية مع الأراضي الفلسطينية، في بيان "بدءا من اليوم، ستخضع شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة لفحوصات أمنية وستنقل مباشرة إلى غزة عبر كرم أبو سالم، التزاما باتفاقنا مع الولايات المتحدة".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق إن ذلك سيسمح لإسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يوميا، وهو ما نص عليه اتفاق تبادل المحتجزين الذي جرى التوصل إليه وتنفيذه الشهر الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كانت المساعدات عبرت إلى غزة قال مسؤول إسرائيلي نعم.

ووافقت إسرائيل بالفعل على السماح بتفتيش الشاحنات في معبر كرم أبو سالم لكن الشاحنات كانت تضطر في السابق للعودة إلى رفح للعبور إلى غزة من مصر. وكانت جماعات إغاثية تطالب بالسماح للشاحنات بالدخول مباشرة.

وقال الكولونيل إيلاد جورين، رئيس القسم المدني في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، لرويترز إن المساعدات قد لا تصل إلى سكان غزة.

وأضاف أن الوكالات الإغاثية في غزة لم تعزز من قدراتها على توزيع المساعدات لتلبية الطلب المتزايد جراء تدفق سكان غزة إلى جنوب القطاع بناء على النصائح الإسرائيلية.

وقال جورين "إذا لم يكن لدى الأمم المتحدة القدرة على أخذ المساعدات وتوزيعها، فلا يهم عدد المعابر التي سنفتحها... لا يمكنهم الاعتماد على الآلية ذاتها التي كانت لديهم قبل الحرب".

وتابع قائلا "لقد عدلنا من أنفسنا... للأسف الأمم المتحدة لم تفعل ذلك".

ولم يتسن الحصول على تعليق من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتدهور الوضع الإنساني في غزة مع تشديد إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع المحاصر مع تحذير الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.

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