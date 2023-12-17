منصور بن محمد يشهد افتتاح المخيم الكشفي العربي الـــ 33 في المرموم بدبي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، افتتاح المخيم الكشفي العربي الـ33 الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى وتنظمه جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي، بحضور ومشاركة 1500 مشارك و19 وفداً عربياً، وتستمر فعالياته المنعقدة في محمية المرموم بدبي حتى 25 ديسمبر الجاري.

وأكد سموه خلال الافتتاح على أهمية العمل الكشفي في بناء شخصية الشباب العربي وتطوير قدراتهم الفردية وتعزيز مهاراتهم القيادية والاجتماعية.. إلى جانب تأثيره الايجابي المباشر على تعزيز روح الانتماء وقيم المواطنة والتسامح والاحترام، وتعلمهم كيفية التعامل مع التحديات وحمل المسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وقال سموه: "تمثل دبي بوابة للإبداع والتبادل المعرفي، لاستضافتها العديد من المؤتمرات العربية والدولية الرائدة على مستوى العالم.. وتعكس استضافة الإمارة للمؤتمرات الكشفية الكبرى التزامها القوي تجاه تعزيز القيم الكشفية وتوفير بيئة محفزة لتطوير قدرات الشباب وتعزيز روح القيادة والتواصل بين الكشافة من مختلف الثقافات، مما يسهم في تعزيز الفهم المتبادل للعمل الكشفي وبناء الجسور الثقافية بينهم".

ومنحت اللجنة الكشفية العربية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قلادة الكشاف العربي، وتسلمها نيابة عن سموه، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.. وهو أعلى وسام كشفي عربي تمنحه اللجنة، للقيادات العربية التي أثرت المشهد العربي باسهامات بارزة ودعم دائم لمختلف المجالات الكشفية.

حضر حفل الافتتاح معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، والدكتور عبدالله الطريجي رئيس اللجنة الكشفية العربية، والدكتور هاني عبد الوهاب الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية المدير الإقليمي، وخليل رحمة قائد عام المخيم.

الحدث الكشفي الإقليمي الأكبر

وقال الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي، "إن المخيم الكشفي العربي يعد الحدث الكشفي الإقليمي الأكبر والذي يشارك فيه الكشافون من جميع أنحاء الوطن العربي، ويقام كل عامين منذُ عام 1954".

وأضاف الدرمكي: "تأتي استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الإقليمي الهام، حيث اختارت الجمعية دبي مكاناً لانعقاد أعمال الحدث الأول من نوعه في المنطقة، بعد أيام من انتهاء مؤتمر الاطراف "كوب 28" للتأكيد على أن تعهدات دولة الإمارات بمواجهة التغير المناخي، هو نهج انتهجته القيادة الرشيدة منذُ التأسيس.. وتحرص كشافة الإمارات السير على ذات النهج، لذا اختارت شعار المخيم "الكشفية نهج الاستدامة".

وأوضح الدرمكي، أن اختيار محمية المرموم مكاناً لإقامة المخيم العربي نابع من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهذه المحمية الطبيعية التي تعد أكبر وجهة بيئية سياحية. مؤكداً الدور البارز لكشافة الإمارات في هذه المحمية من خلال مشروع "كشافة المرموم" والذي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأجيال الشابة بدنياً وثقافياً، وإذكاء روح الأصالة والارتباط بالأرض، والتواصل الإيجابي مع البيئة الطبيعية من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة المختلفة التي تم تصميمها لتعزيز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية والصحراوية الغنية التي تتميز بها المحمية، والتي أسفرت عن تنظيم أربع مخيمات كشفية حظيت بمشاركات محلية وعربية وخليجية من عام 2017 وحتى العام 2022، واليوم تكلل بتنظيم المخيم الكشفي العربي الـ33 على أرض محمية المرموم بدبي.

الأكبر من نوعه

ومن جهته قال الدكتور هاني عبد الوهاب عبد المنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي، "أن المخيم الكشفي العربي الـ33 هو حدث تاريخي مهم، باعتباره المخيم الأكبر عدداً منذ 33 عاماً بحضور أكثر من 1500 بين مشارك ومتطوع من جميع الدول العربية، ويتضمن برنامجا ثريا في نهج تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويثري عقول شباب المستقبل".

مرشدات الإمارات

ومن جهتها أعربت الدكتورة هدى المطروشي، مديرة جمعية مرشدات الإمارات، عن سعادتها بمشاركة مرشدات من الإمارات في المخيم الكشفي العربي الـ 33، الذي يُعد الحدث الكشفي الأبرز في العالم العربي ويعقد لأول مرة في بدبي منذ بداية حركة الإرشادية في الإمارات. وأشارت المطروشي إلى أن هذه المشاركة تعد علامة فارقة في تاريخ مرشدات الإمارات، حيث تقوم بتنظيم المخيم الفرعي للمرشدات في إطار هذا الحدث الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. وتشارك في المخيم العديد من القائدات المتميزات في جمعية المرشدات، اللاتي تم تكليفهن بتنظيم وإدارة المخيم، وذلك بما يتناسب مع مكانة دولة الإمارات الرائدة على مستوى العالم.

وقالت: "تأتي هذه المشاركة استجابةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس

الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أكدت قيمة وأهمية هذا الحدث الكشفي كأكبر حدث كشفي عربي تستضيفه الدولة لأول مرة في تاريخها.. لافتة إلى أن الحدث يشهد مشاركة أكثر من 150 مرشدة وقائدة من جمعية مرشدات الإمارات، والتي تعتبر قيمة مضافة للمشاركات العربية المختلفة، حيث يشارك في المخيم الكشفي العربي ما يقارب من 311 قائدة ومرشدة من 10 دول عربية".

بدوره أعرب الدكتور عبدالله الطريجي، رئيس اللجنة الكشفية العربية، عن شكره لدولة الإمارات على حسن الاستضافة للمخيم الكشفي العربي 33 .. والرعاية الكريمة التي يحظى بها المخيم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

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