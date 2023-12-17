خراب ودمار في مستشفى كمال عدوان في غزة بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي

في باحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا في شمال القطاع والتي استحالت ركاما، يسير فلسطينيون وسط الأنقاض لانتشال الجثث فيما يعلو بكاء أحدهم وهو يكفّن أحد الجثامين قبل دفنها.

في باحة هذا المستشفى الذي كان آخر مؤسسة استشفائية حكومية تعمل في الشمال، بدت آثار الدبابات والجرافات واضحة مع خراب كبير.

وكانت وزارة الصحة التابعة لحماس أعلنت في 12 ديسمبر اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى، منددة ب"حصار" استمر أياما عدة وباعتقال أفراد من طاقمه.

والسبت قال الجيش الإسرائيلي إنه "أنهى عمليته" في هذه المنطقة "التي استخدمتها حماس مركز قيادة ومراقبة".

غير أن حماس نددت بـ "مجزرة مروعة ارتكبها جيش اسرائيل تمثلت بتجريف خيام النازحين في ساحة المستشفى بمن فيها من الجرحى والنازحين ما تسبب في دفنهم أحياء واستشهادهم".

أمام باحة المستشفى، وقف أبو محمد وهو يبكي قائلا "هدموا المبنى. قتلوا الأطباء. حتى الأطباء لم يسلموا منهم. لم يبقوا على أي شيء".

وأكد الرجل بتأثر "ابني هنا (مشيرا تحت الأنقاض). لا أعرف كيف سأعثر عليه".

أما محمود عساف البالغ 50 عاما فقد أتى من جباليا مع عربة لإجلاء طفلين من أقاربه مصابين بحروق بالغة.

ويقول وقد بدا عليه التأثر الشديد "عند وصولي إلى المستشفى وجدت دمارا هائلا لا يوصف. المرضى في كل مكان. لا يوجد أي شيء صالح للحياة".

- "مللنا" -

ويتابع "وجدت هادي وهو مشلول ملقى على ظهره تحت الكراسي وكل شيء فوقه" موضحا "دخلا (الطفلان) المستشفى قبل عشرة أيام. وبمجرد الانسحاب، جئت لأخذهما على وجه السرعة" وهما مصابان بحروق على كامل الجسم "من دون أي أكل أو شرب أو عناية".

ويضيف "هناك إصابات أخرى من أقاربي (في المستشفى)لا استطيع نقلها".

وتعرّضت كل المنشآت الصحية والاستشفائية في قطاع غزة لأضرار جسيمة جراء القصف والعمليات البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأعربت منظمة الصحة العالمية الأحد عن "قلق بالغ أيضًا إزاء تطورات الوضع في مستشفى كمال عدوان، وهي بصدد جمع المعلومات على وجه السرعة".

يقول أبو محمد وقد غلبه اليأس "مللنا. يقتلوننا منذ 1948، فليرشوا علينا (السلاح) الكيميائي ويقتلونا لنرتاح بدلا من هذا العذاب".

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