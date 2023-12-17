

قال هرتسي هاليفي رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الأحد إن القوات الإسرائيلية أسرت أكثر من ألف شخص خلال الحرب على حركة حماس في غزة.

وأضاف هاليفي مخاطبا الجنود داخل القطاع الذي يتعرض للقصف، أنه عندما يلقي المقاتلون "أسلحتهم ويرفعون أيديهم، فإننا نعتقلهم، ولا نطلق النار عليهم".

وقال هاليفي في مقطع مصور وزعه الجيش "قد حصلنا على الكثير من المعلومات الاستخباراتية من الأسرى، لدينا بالفعل أكثر من ألف".

جاءت تصريحات هاليفي بعد أن قتل جنود بطريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين يقول الجيش إنهم كانوا يلوحون براية بيضاء ويطلبون إنقاذهم.

اقرأ أيضاً:

حماس تضع شرطاً رئيسياً للموافقة على التفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين

الجيش الإسرائيلي يعلن

أسر أكثر من 1000 شخص في غزة

خراب ودمار في مستشفى كمال عدوان في غزة بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي

عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة

شقيق رهينة قتله جنود إسرائيليون يتّهم الجيش بالتخلي عنه وقتله

دخول مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز