Monday, 18 December 2023 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن أسر أكثر من 1000 شخص في غزة

12/17/2023 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال هرتسي هاليفي رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الأحد إن القوات الإسرائيلية أسرت أكثر من ألف شخص خلال الحرب على حركة حماس في غزة.

وأضاف هاليفي مخاطبا الجنود داخل القطاع الذي يتعرض للقصف، أنه عندما يلقي المقاتلون "أسلحتهم ويرفعون أيديهم، فإننا نعتقلهم، ولا نطلق النار عليهم".

وقال هاليفي في مقطع مصور وزعه الجيش "قد حصلنا على الكثير من المعلومات الاستخباراتية من الأسرى، لدينا بالفعل أكثر من ألف".

جاءت تصريحات هاليفي بعد أن قتل جنود بطريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين يقول الجيش إنهم كانوا يلوحون براية بيضاء ويطلبون إنقاذهم.

اقرأ أيضاً:

حماس تضع شرطاً رئيسياً للموافقة على التفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين

الجيش الإسرائيلي يعلن
أسر أكثر من 1000 شخص في غزة

خراب ودمار في مستشفى كمال عدوان في غزة بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي

عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة

شقيق رهينة قتله جنود إسرائيليون يتّهم الجيش بالتخلي عنه وقتله

دخول مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ اندلاع الحرب



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17122023000110011019ID1107611270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث