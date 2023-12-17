بوتين يوجه تهديدات لفنلندا بعد انضمامها إلى الناتو



هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد فنلندا العضو الجديد في " الناتو"

وجارة روسيا، "بمشاكل" لم يحددها، خلال لقاء متلفز.

وقال بوتين، خلال اللقاء "لم تكن هناك مشاكل من قبل، لكن ستكون هناك مشاكل الآن."

وأضاف أن النزاعات الإقليمية السابقة قد تم تسويتها في القرن العشرين.

وذكر أن روسيا، الآن، ستقوم ببناء منطقة لينينجراد العسكرية في محيط مدينة سان بطرسبرج، وستنشر وحدات عسكرية معينة هناك.

وقال، بوتين: "لماذا احتاجوا لذلك؟" في إشارة على ما يبدو إلى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يمثل التحالف العسكري الغربي.

وقد قررت فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي بعد

الحرب في

أوكرانيا في 22 فبراير 2022.

وتقدمت السويد، جارة فنلندا، بطلب أيضا، لكنها لم تحصل على الموافقة بالإجماع اللازمة للانضمام إلى الحلف من جانب الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة، أساسا نتيجة معارضة من تركيا.

وقد وقعت الولايات المتحدة مؤخرا اتفاقية مع السويد بشأن استخدام المنشآت العسكرية السويدية.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية مشابهة إلي حد كبير مع فنلندا غدا الإثنين. ومن شأن الاتفاقية الأمريكية - الفنلندية أن تتيح لواشنطن حرية وصول عسكرى لــ 15 قاعدة فنلندية.





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