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وزارة الصحة في غزة: مقتل 90 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على جباليا

12/17/2023 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أدت
لمقتل 90 فلسطينيا الأحد.

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