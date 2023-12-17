وزارة الصحة في غزة: مقتل 90 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على جباليا



أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أدت

لمقتل 90 فلسطينيا الأحد.

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