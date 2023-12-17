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«فيزا غايد»: الإمارات الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً بين أكثر الوجهات المفضلة للعمل عن بعد

12/17/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً، بين أكثر الوجهات الرائدة للعمل عن بعد التي تستقطب «الرقميين الرحّل»، حسب تصنيف موقع «فيزا غايد» المتخصص في رصد وتقييم فاعلية أنظمة التأشيرات الداعمة لنمط العمل عن بعد، ومستوى تقدم الدول في توفير البيئة الحاضنة والممكنة والجاذبة للمواهب والعقول في المجال الرقمي. وحلت الإمارات في المركز الرابع بعد إسبانيا والأرجنتين ورومانيا، حسب الموقع العالمي الذي صنف دول العالم بناءً على عوامل متعددة ومتنوعة، تؤثر بشكل مباشر على أسلوب عمل وحياة الأفراد العاملين عن بعد.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت تجربة ريادية متقدمة عالمياً في مختلف المجالات الرقمية، وأرست منظومة مرنة ومستقبلية للعمل عن بعد، لتصبح مثالاً يحتذى في الكفاءة والفاعلية والجاهزية العالية للمتغيرات والتحديات.

وقال، إن حكومة دولة الإمارات أرست أساساً متيناً لمنظومة العمل عن بعد، يرتكز على بنية تحتية رقمية متطورة، مكنتها من تجاوز التحديات الكبرى التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد 19»، التي فرضت تحديات كبرى على عمل الحكومات والمنظومات الاقتصادية حول العالم.

وأشار إلى أن جاهزية الدولة الرقمية، وتبنيها عقلية التطوير المستمر وابتكار نظم العمل المستقبلية، مكنها من تجاوز التحدي والحفاظ على استمرارية العمل في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية، لافتاً إلى أن البنى التحتية الرقمية تمثل ركيزة أساسية لازدهار الاقتصاد الرقمي وسهولة ممارسة الأعمال وضمان النمو المستدام.

وتشمل العوامل التي يعتمدها الموقع الإلكتروني العالمي، فعالية التأشيرات، وسرعة الإنترنت، والسياسات الضريبية، ومدة الإعفاء من الضرائب، ومتطلبات الدخل لطلبات التأشيرة وتكلفة المعيشة والمميزات السياحية للدولة.

ويمثل موقع VisaGuide دليل معلومات إلكتروني متخصصا في تأشيرات الدخول إلى جميع أنحاء العالم، يوفر معلومات مبسطة وأخباراً وتحديثات مهمة حول التأشيرات في عشرات الدول حول العالم، وهو أحد المواقع الرائدة في ما يتعلق بمعلومات التأشيرات.

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