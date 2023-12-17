حاكم الفجيرة ينقل تعازي رئيس الدولة إلى أمير الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نقل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اليوم تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومواساته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "رحمه الله".

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ووفد الدولة المرافق.

وقدم سموه خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه في هذا المصاب الجلل..داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم عموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.

كما نقل صاحب السمو حاكم الفجيرة..تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ومواساتهما في وفاة الفقيد الشيخ نواف الأحمد"رحمه الله".

وأشاد الجميع بمناقب الفقيد ومسيرة عطائه الزاخرة في خدمة وطنه وشعبه وأمته متمنين للكويت الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقدم التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الفجيرة الوفد المرافق الذي يضم .. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وعدداً من كبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي والوفد المرافق قد وصل في وقت سابق لتقديم واجب العزاء حيث كان في استقباله في مطار الكويت الدولي، معالي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت.