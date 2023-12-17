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عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة

12/17/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" الأحد عن عودة تدريجية للاتصالات عبر الهاتف والانترنت في عموم قطاع غزة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته.

وقالت الشركة في بيان "نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والانترنت) للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، حيث تمكنت طواقمنا من الوصول لموقع العطل الرئيسي وإصلاحه بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية".

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