عودة جزئية للإنترنت والاتصالات في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" الأحد عن عودة تدريجية للاتصالات عبر الهاتف والانترنت في عموم قطاع غزة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته.
وقالت الشركة في بيان "نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والانترنت) للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، حيث تمكنت طواقمنا من الوصول لموقع العطل الرئيسي وإصلاحه بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية".
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