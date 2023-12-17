تشكيك بمزاعم الاحتلال اكتشاف نفق متطور بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني -زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اكتشاف الجيش نفقا متطورا ، معتبرينه مشروعا عملاقا للمقاومة، فيما شكك محللون بهذه المزاعم.

وقال في تصريحات رصدها موقع خبرني ان جيش الاحتلال استخدم خلال الأسابيع الأخيرة وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لحركة المقاومة حماس .

واضاف أدرعي ان جيش الاحتلال كشف أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق، والذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترًا.

وتابع

ان أقرب فتحة للنفق تبعد حوالي 400 متر من معبر إيرز الذي كان يُستخدم لمرور العمال والبضائع والمرضى في السنوات الأخيرة.

وبحسب أدرعي، فإن مسار النفق يتفرع إلى عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق مضيفا ان المسار يحتوي على بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول قوات جيش الاحتلال .

ويسمح النفق بحركة المركبات داخله، وقد عُثر فيه على العديد من الوسائل القتالية التابعة لحماس وفقا لمزاعم أدرعي.

وأردف أدرعي ان مشروع حفر النفق ضم فريقاً يتألف من عشرات الاشخاص الذين جاؤوا خصيصاً لبنائه من خانيونس إلى شمال قطاع غزة.



وتم خلال أعمال بناء النفق، وفقا لمزاعم أدرعي، استخدام مواد لم يتم كشفها حتى الآن في أنفاق تكتيكية تابعة لحماس فضلاً عن استخدام آلات حفر خاصة تم تهريبها إلى القطاع.



وتابع أن عمليات هجومية انطلقت من النفق المذكور

استهدفت جيش الاحتلال أثناء القتال في أراضي قطاع غزة، حيث تم قبل بضعة أيام رصد

مقاومين داخل النفق.

ويرى محللون أن اعتبار قوات الاحتلال عملية الكشف عن نفق واحد انجازا، يدل على ضعف امكانيات الاحتلال امام المقاومة حيث ان السلطات في تل ابيب صنعت من عملية النفق نصرا تغنت به بعد عدم تمكنهم لغاية اللحظة من تحقيق هدف واحد من الحرب المستمر منذ 72 يوما على القطاع



وحسب هؤلاء المحللين

فإن حكومة الحرب الاسرائيلية غرقت في مستنقع ولا تستطيع الخروج منه وتحاول تخفيف الضغط الداخلي على الحكومة من خلال صناعة نصر وهمي بأي ثمن وأي طريقة .



وبحسب الفيديوهات المنشورة عن النفق، فإنه لا صحة لها لغاية اللحظة، سيما وأن الاحتلال زعم عدة مرات اكتشافه انفاقا ولكن تبين كذب ادعاءاته بعد عدة ايام ، فيما لم تصرح حركة المقاومة حماس عن النفق بعد.