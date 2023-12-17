يحارب النعاس...أطعمة تمد الجسم بالطاقة والتركيز

MENAFN - Khaberni) خبرني - هل تشعر غالبًا بالنعاس أو عدم القدرة على البقاء مستيقظًا لوقت متأخر؟

إذا كنت مجبراً على التخلص من الشعور بالنعاس والبقاء نشيطاً أثناء العمل أو الدراسة، فسنقدم لك في هذا المقال بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في محاربة النعاس.

هناك العديد من الأطعمة المختلفة التي يمكن أن تساعد في مكافحة النوم، لذلك قمنا بتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء:

الأطعمة التي تحتوي على الكافيين: من المعروف أن الكافيين هو أحد المكونات التي تساعد على مقاومة النعاس والتعب، حيث يساعد تناول الكافيين على تنشيط خلايا الدماغ، وبالتالي تجديد الجسم بالطاقة.

المكونات الأكثر شيوعًا التي تحتوي على الكافيين هي القهوة والشاي الأخضر والمشروبات الغازية والشوكولاتة. ‏ تشير دراسة أجريت في الولايات المتحدة إلى أن تناول الكافيين حتى قبل ست ساعات من النوم قد يمنعك من النوم.

الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السكر: يعتبر السكر العنصر الأساسي الذي يمد الجسم بالطاقة كما أنه الغذاء الرئيسي لخلايا الدماغ.

إذا كنت ترغب في البقاء مستيقظًا، يمكنك اختيار الأطعمة الغنية بالسكر، بما في ذلك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي، مثل الشوكولاتة والفواكه والباربوسا، ولكن كن حذرًا، فإن تناول الكثير من السكر قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة.

وقد أظهرت العديد من الدراسات تأثير السكر على الأرق الليلي.

الأطعمة الغنية بالدهون: تلعب الأطعمة المقلية الغنية بالدهون دوراً مهماً في محاربة النعاس ومنع النوم، فقد أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن 50% من الأشخاص لم يتمكنوا من النوم وشعروا بالأرق عند تناول الأطعمة المقلية ليلاً.