يحارب النعاس...أطعمة تمد الجسم بالطاقة والتركيز

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- Khaberni) خبرني - هل تشعر غالبًا بالنعاس أو عدم القدرة على البقاء مستيقظًا لوقت متأخر؟
إذا كنت مجبراً على التخلص من الشعور بالنعاس والبقاء نشيطاً أثناء العمل أو الدراسة، فسنقدم لك في هذا المقال بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في محاربة النعاس.
هناك العديد من الأطعمة المختلفة التي يمكن أن تساعد في مكافحة النوم، لذلك قمنا بتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء:
الأطعمة التي تحتوي على الكافيين: من المعروف أن الكافيين هو أحد المكونات التي تساعد على مقاومة النعاس والتعب، حيث يساعد تناول الكافيين على تنشيط خلايا الدماغ، وبالتالي تجديد الجسم بالطاقة.
المكونات الأكثر شيوعًا التي تحتوي على الكافيين هي القهوة والشاي الأخضر والمشروبات الغازية والشوكولاتة. تشير دراسة أجريت في الولايات المتحدة إلى أن تناول الكافيين حتى قبل ست ساعات من النوم قد يمنعك من النوم.
الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السكر: يعتبر السكر العنصر الأساسي الذي يمد الجسم بالطاقة كما أنه الغذاء الرئيسي لخلايا الدماغ.
إذا كنت ترغب في البقاء مستيقظًا، يمكنك اختيار الأطعمة الغنية بالسكر، بما في ذلك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي، مثل الشوكولاتة والفواكه والباربوسا، ولكن كن حذرًا، فإن تناول الكثير من السكر قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة.
وقد أظهرت العديد من الدراسات تأثير السكر على الأرق الليلي.
الأطعمة الغنية بالدهون: تلعب الأطعمة المقلية الغنية بالدهون دوراً مهماً في محاربة النعاس ومنع النوم، فقد أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن 50% من الأشخاص لم يتمكنوا من النوم وشعروا بالأرق عند تناول الأطعمة المقلية ليلاً.
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