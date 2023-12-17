الحكة المرافقة للإكزيما و طريقة علاجها

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- Khaberni) خبرني - اكتشف باحثون في جامعة هارفارد البكتيريا المسببة للحكة لدى الأشخاص المصابين بالأكزيما.
ويعتقد الباحثون أنه مع تعديلات طفيفة، يمكن لعلاجات جلطات الدم الجاهزة أن تكسر دورة الحكة والخدش المزعجة. فوراباكسار عبارة عن حبوب تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة ويمكن تحويلها إلى كريم للمساعدة في منع الإحساس بالحكة من الوصول إلى الدماغ.
وقال ليوين دينغ، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد الذي قاد الدراسة:“لقد اختبرنا ما إذا كان بإمكانه منع المستقبلات العصبية وتقليل الحكة لدى الفئران. ووجدنا أنه نجح بالفعل”.
يعاني واحد من كل خمسة أطفال وواحد من كل 10 بالغين من الأكزيما، وهي حكة في الجلد. وإن الأعراض يمكن أن تظهر أثناء الطقس الجاف أو عندما يتعرض الشخص المصاب لمواد مهيجة مثل مسحوق الغسيل.
وقال إسحاق تشيو، الأستاذ المساعد في علم المناعة في كلية الطب بجامعة هارفارد:“وجدنا أن الحكة قد تكون ناجمة مباشرة عن مسببات الأمراض البكتيرية، وهي كائنات دقيقة شائعة جدًا في حوالي 30 بالمائة من جسم الإنسان، خاصة في الأنف”.
وأضاف تشيو:“الحكة لا تحدث في أدمغتنا فقط. إنها ناجمة عن أعصاب محددة ترسل إشارات إلى الدماغ. الحكة ممتعة في الواقع، إذا كان ذلك ممكنا. لكنها يمكن أن تسبب المزيد من الضرر للجلد، مما يسبب الالتهاب”.
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