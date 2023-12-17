الحكة المرافقة للإكزيما و طريقة علاجها

MENAFN - Khaberni) خبرني - اكتشف باحثون في جامعة هارفارد البكتيريا المسببة للحكة لدى الأشخاص المصابين بالأكزيما.

ويعتقد الباحثون أنه مع تعديلات طفيفة، يمكن لعلاجات جلطات الدم الجاهزة أن تكسر دورة الحكة والخدش المزعجة. فوراباكسار عبارة عن حبوب تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة ويمكن تحويلها إلى كريم للمساعدة في منع الإحساس بالحكة من الوصول إلى الدماغ.

وقال ليوين دينغ، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد الذي قاد الدراسة:“لقد اختبرنا ما إذا كان بإمكانه منع المستقبلات العصبية وتقليل الحكة لدى الفئران. ووجدنا أنه نجح بالفعل”.

يعاني واحد من كل خمسة أطفال وواحد من كل 10 بالغين من الأكزيما، وهي حكة في الجلد. وإن الأعراض يمكن أن تظهر أثناء الطقس الجاف أو عندما يتعرض الشخص المصاب لمواد مهيجة مثل مسحوق الغسيل.

وقال إسحاق تشيو، الأستاذ المساعد في علم المناعة في كلية الطب بجامعة هارفارد:“وجدنا أن الحكة قد تكون ناجمة مباشرة عن مسببات الأمراض البكتيرية، وهي كائنات دقيقة شائعة جدًا في حوالي 30 بالمائة من جسم الإنسان، خاصة في الأنف”.

وأضاف تشيو:“الحكة لا تحدث في أدمغتنا فقط. إنها ناجمة عن أعصاب محددة ترسل إشارات إلى الدماغ. الحكة ممتعة في الواقع، إذا كان ذلك ممكنا. لكنها يمكن أن تسبب المزيد من الضرر للجلد، مما يسبب الالتهاب”.