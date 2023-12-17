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النيابة الإدارية تبدء إجراءات سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة لخريجى عين شمس

12/17/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ النيابة الإدارية اعتباراً من غدٍ وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "عين شمس" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، علماً بأنه قد تم تخصيص يوم الاثنين 18 ديسمبر للخرجين الذكور، والثلاثاء 19 ديسمبر للخريجات الإناث، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.



لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة: أضغط هنا





لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة: أضغط هنا





مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط
"جوجل": أضغط هنا



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