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وزيرة خارجية فرنسا: لا بد من هدنة عاجلة لمساعدة 2 مليون فلسطينى يواجهون المرض والجوع

12/17/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، لدينا قلق عميق بشأن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ولا بد من هدنة عاجلة، ودخول مساعدات عاجلة وضرورية لـ2 مليون فلسطيني يواجهون الحرب والمرض والجوع.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأولوية الآن للإفراج عن جميع المحتجزين لدى حماس، وبينهم 3 فرنسيين، وأمس قتل فرنسي في غزة بعد استهداف منزله، وطلبنا تفسيرات من الإسرائيليين عن لماذا قصف هذا المنزل؟







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