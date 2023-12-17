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غلق كلى لشارع الأسمرات.. اعرف التحويلات المرورية

12/17/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتعديل جزء من خط بترول (مسطرد / التبين) .. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالإتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يميناً شارع أحمد فؤاد نجم وصولاً لميدان الخزان.. على أن تكون الأعمال لمدة 30 يوماً ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الإثنين الموافق 18/12/2023 .



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
















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