استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة واستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.



وصرحت مصادر طبية فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها، ونيران أسلحتها، صوب المدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى بيوتهم داخل أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون والشاعية والدرج والصبرة بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة طوطح في حي الزيتون قرب مسجد صلاح الدين، ويحتوي المنزل على أكثر من 50 نازحا.



وأضافت أن طاقم الإسعاف والدفاع المدني، انتشلت نحو 40 شهيدًا وعددا من الإصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على مستشفى كمال عدوان في غزة أثناء مؤتمر صحفي.



كما استشهد وأصيب عدد من الأشخاص في قصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الصحابة في مدينة غزة.



وفي شمال قطاع غزة، ارتقى نحو 60 شهيدا في غارات إسرائيلية على المنازل شمالي قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، كما أصيب عشرات الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد حراء بجباليا شمالي القطاع.



وشن طيران الاحتلال الحربي قصفا عنيفا استهدف المناطق الشمالية والشرقية في قطاع غزة.



وجنوب قطاع غزة، أعلن مستشفى ناصر في خان يونس وصول 17 شهيدا خلال الساعات الماضية، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من المحافظة، وتحديدا الشرقية.



وتواصل آليات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر والسطر الغربي.



وفي مدينة رفح الفلسطينية، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مخيم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة.