إصابة عنصر أمن في استهداف مراكز انتخابية بمدينة الصدر العراقية

MENAFN - Youm7) تعرضت مراكز انتخابية في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد لهجوم بقنابل صوتية، اليوم الأحد، ما أدى لإصابة شرطي بحسبما أفاد به مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر لوسائل الإعلام اعراقية إن "عددا من الأشخاص يستقلون دراجات نارية قاموا برمي قنابل صوتية في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم، على عدد من المراكز الانتخابية في مدينة الصدر".

وأضاف أن "إحدى القنابل الصوتية أدّت إلى إصابة عنصر أمنّي مكلّف بحماية أحد المراكز الانتخابية"، مبيناً أن "القوات الأمنية قامت بانتشار مكثف وفتح تحقيق بالحادثة بحثا عن الجناة".

كما لفت المصدر إلى أن "الأجهزة الامنية بكافة صنوفها انتشرت في الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة الصدر تحسبا من تكرار الحادثة في ليلة الانتخاب العام".

يُشار إلى أن العراق يشهد يوم غد الاثنين انطلاق انتخابات مجالس المحافظات، وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، توجيها لشركات القطاع الخاص بفسح المجال أمام العاملين فيها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان أن رئيس الحكومة طلب من هذه الشركات "إبداء التعاون اللازم بهذا الخصوص".



