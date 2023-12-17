إصابة عنصر أمن في استهداف مراكز انتخابية بمدينة الصدر العراقية

(MENAFN
- Youm7) تعرضت مراكز انتخابية في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد لهجوم بقنابل صوتية، اليوم الأحد، ما أدى لإصابة شرطي بحسبما أفاد به مصدر أمني عراقي.
وقال المصدر لوسائل الإعلام اعراقية إن "عددا من الأشخاص يستقلون دراجات نارية قاموا برمي قنابل صوتية في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم، على عدد من المراكز الانتخابية في مدينة الصدر".
وأضاف أن "إحدى القنابل الصوتية أدّت إلى إصابة عنصر أمنّي مكلّف بحماية أحد المراكز الانتخابية"، مبيناً أن "القوات الأمنية قامت بانتشار مكثف وفتح تحقيق بالحادثة بحثا عن الجناة".
كما لفت المصدر إلى أن "الأجهزة الامنية بكافة صنوفها انتشرت في الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة الصدر تحسبا من تكرار الحادثة في ليلة الانتخاب العام".
يُشار إلى أن العراق يشهد يوم غد الاثنين انطلاق انتخابات مجالس المحافظات، وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، توجيها لشركات القطاع الخاص بفسح المجال أمام العاملين فيها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات.
وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان أن رئيس الحكومة طلب من هذه الشركات "إبداء التعاون اللازم بهذا الخصوص".
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