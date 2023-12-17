مقتل قيادي بارز من ميليشيات الشباب إثر غارة جوية جنوب الصومال

(MENAFN
- Youm7) قتل قيادي بارز من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم الأحد، إثر غارة جوية بإقليم جوبا الوسطى بجنوب البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات الجيش الصومالي الوطني كثفت في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية الرامية للقضاء على فلول ميليشيات الشباب.
وقال مسؤولون من القوات المسلحة الصومالية "إن المنطقة التي جرت فيها العملية العسكرية تشهد حالة من الهدوء والاستقرار".
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