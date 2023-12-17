مقتل قيادي بارز من ميليشيات الشباب إثر غارة جوية جنوب الصومال

MENAFN - Youm7) قتل قيادي بارز من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم الأحد، إثر غارة جوية بإقليم جوبا الوسطى بجنوب البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات الجيش الصومالي الوطني كثفت في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية الرامية للقضاء على فلول ميليشيات الشباب.



وقال مسؤولون من القوات المسلحة الصومالية "إن المنطقة التي جرت فيها العملية العسكرية تشهد حالة من الهدوء والاستقرار".