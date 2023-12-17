الاحتلال الاسرائيلى يعتقل شابين من أريحا

الاحتلال الاسرائيلى يعتقل شابين من أريحا
التاريخ
12/17/2023 2:28:51 PM
(MENAFN
- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من مدينة أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عيسى موسى السراديح، وكامل كمال كامل اسعيد، بعد استدعائهما لمقابلة مخابراتها.
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