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الاحتلال الاسرائيلى يعتقل شابين من أريحا

12/17/2023 2:28:51 PM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من مدينة أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عيسى موسى السراديح، وكامل كمال كامل اسعيد، بعد استدعائهما لمقابلة مخابراتها.









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