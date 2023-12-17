اليوم السابع: إعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى عالمى





واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:





بينهم سفراء تركيا واليمن والبرازيل والسنغال..الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد 20 سفيرا جديدا لدى مصر..الرئيس يؤكد الحرص على تعزيز أطر العلاقات الثنائية واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

حصر شامل لملفات تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين..

«مدبولى» يبحث سبل الاستفادة من الرمال البيضاء.. ويؤكد: الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة وتتابع موقف كل قطعة أرض لضمان سرعة التنمية.. ومتابعة دورية لتشغيل وصيانة مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية





إعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى عالمى اليوم.. رئيس الهيئة يعلن نتائج الانتخابات بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى.. والهيئة تخطر الرئيس الفائز رسميا وتهنئه بمنصبه الجديد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى..

7075 منفذا ومعرضا لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى المحافظات





زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 جنيه بدلا من 1105

تل أبيب تخسر..الفصائل الفلسطينية تكبد إسرائيل خسائر فادحة فى الآليات والأفراد





الأهلىيتسلح بـ «روح الثلاثية»لكتابة المجد فى مونديالالأندية.. الليلة

صرف أكثر من 50 مليار جنيه دعما للمصدرين منذ عام 2019.. «معيط»: مستمرون فى انتهاج سياسات مالية أكثر دعما لتوطين الصناعة فى مصر.. وتم إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات صديقة البيئة





إطلاق مبادرة «صديق المستهلك» لحل 3550 شكوى للسلع المعمرة خلال 3 أيام











