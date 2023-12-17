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تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.. اعرف جدولك

12/17/2023 2:28:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، لجميع المراحل التعليمية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وجاءت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية في محافظة الجيزة على النحو التالي:


واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، وفقًا للمواعيد التالية: -
أولا المرحلة الابتدائية:
الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024 والصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024 .

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.
ثانياً: المرحلة الإعدادية:
الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024 . الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 .
اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم)
تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 .

ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.
رابعًا/الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتي 16 يناير 2024. الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024..
خامساً / الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 .
الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 .

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم 2 ، 3 ، 4 يناير 2024.
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.







جدول امتحان الصف الأول الإعدادى بالجيزة 2024

جدول امتحان الصف الثانى الاعدادى بالجيزة 2024






جدول امتحان الصف الثانى الثانوى بالجيزة 2024








جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى بالجيزة 2024








جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بالجيزة 2024












جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالجيزة 2024



















































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